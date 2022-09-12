В Кузбассе прошло открытие первого Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра»

Это событие охватит разные виды и жанры отечественного театрального искусства: драматическое, музыкальное, кукольное, инклюзивное, искусство балета. Особое внимание будет уделено школьным и студенческим театрам.





Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поздравила участников, организаторов и зрителей с этим событием.





«Сегодня Кузбасс радушно принимает участников из регионов России и зарубежных стран. Уверена, что многочисленные любители театрального искусства, жители и гости Кемеровской области окунутся в атмосферу настоящего праздника. Афишу этого масштабного проекта составили спектакли всех жанров театрального искусства: зрителей ждут драматические, музыкальные, кукольные, балетные и инклюзивные постановки. Также пройдут круглые столы, конференции, творческие встречи и выставки. Желаю участникам вдохновения, реализации творческих замыслов, а зрителям незабываемых впечатлений от встречи с искусством!» — отметила Ольга Любимова.





Правительство Кузбасса выступило с инициативой проведения первого международного театрального фестиваля-форума, чтобы подчеркнуть значение богатых театральных традиций отечественной драматургии, литературы и культурного наследия.





«Культурное просвещение — то, что влияет на становление человека наравне с образованием. Пока в европейских странах пытаются „отменить“ все русское, в первую очередь — культуру, мы ее продолжаем сохранять и развивать. Поэтому наш регион выступил инициатором проведения международного театрального фестиваля, чтобы на одной площадке объединить разные жанры театрального искусства, чтобы показать многогранность и уникальность культурного наследия, которое необходимо сохранять и на его основе создавать современные направления искусства. В Кузбассе уделяется огромное внимание сфере культуры, мы создаем пространства, в которых могли бы обучаться и отдыхать не только дети, но и взрослые. Активно строятся и реконструируются объекты культуры. В регионе многое делается и для развития театрального искусства. На базе нашего филиала РГИСИ будем обучать сценическому искусству детей со всей Сибири и Дальнего Востока, строим театр оперы и балета. Проведение фестиваля, на котором будут представлены уникальные театральные направления разных регионов России и зарубежья, станет хорошей основой для возрождения интереса к русскому театру. Надеюсь, что фестиваль будет переходящим и его подхватят другие регионы страны», — подчеркнул Сергей Цивилев.





Специально для этого представления была выстроена высокотехнологичная сцена высотой 15 метров. Художественное оформление площадки стилизовано под интерьер Академического театра. В шоу задействованы разработки мировой событийной индустрии, новинки звукового, светового, цифрового оборудования и спецэффектов.





В концертной программе приняли участие российская оперная певица, солистка Государственного академического Мариинского театра, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова, театр «Лицедеи» из Санкт-Петербурга. Перед зрителями выступили артисты шоу ростовых кукол Аркадия Ковтуна из Москвы. Ведущим праздника стал народный артист России Дмитрий Харатьян. Специально для фестиваля написан гимн, который исполнил сводный хор лучших вокалистов Кузбасса — более тысячи человек.





Также были представлены фрагменты самых популярных спектаклей из репертуара кузбасских театров, номера, объединяющие разные сферы жизни человека. Так, солистка Музыкального театра Кузбасса Любовь Ефимова выступила в коллаборации с воздушными акробатами и бодибилдерами.





Кроме того, в открытии фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» приняли участие студенты кузбасских вузов из иностранных государств и иностранные партнеры Научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» из 52 стран мира. Сегодня в открытии фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» участвуют 400 студентов из Китая, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других государств. Ребята представляют КемГУ, КузГТУ, КемГМУ, КузГСХА, КемГИК и РГИСИ.





Всего в программу фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» включено около 400 событий, из них 187 фестивальных показов спектаклей, 40 мероприятий деловой программы. Свое участие подтвердили уже 30 профессиональных театров, среди них 4 иностранных — из Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР, а также 17 отечественных театров — из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Волгограда, Брянска, Томска, Новосибирска и Кузбасса, — более 1500 профессиональных артистов и деятелей искусств России и зарубежья.





Фото: Минкультуры РФ

