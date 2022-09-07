В «Вампирах средней полосы» не появится украинская актриса Екатерина Кузнецова

Стриминг Start объявил в Telegram-канале об окончании съемок второго сезона мистического драмеди-детектива и изменениях в актерском ансамбле.





В новых сериях не появится Екатерина Кузнецова, сыгравшая одну из главных героинь — следовательницу Аннушку. Ее заменила Анастасия Стежко. Сервис не комментировал замену актрисы. В комментариях к посту зрители выразили сожаление в связи с уходом Кузнецовой. По сообщениям СМИ, с началом СВО она покинула РФ.





В следующих эпизодах зрители вновь увидят Юрия Стоянова, Артема Ткаченко, Ольгу Медынич и других актеров в привычных образах, а также новых персонажей. Семью вампиров из Смоленска будет ждать новая угроза.





Дата премьеры пока не названа. Отмечается, что второй сезон стартует в онлайн-кинотеатре в конце 2022 года. «Вампиры» дебютировали в 2021 году. Создателем шоу стал Алексей Акимов, а режиссером — Антон Маслов.





Фото: видеосервис START, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=8747270