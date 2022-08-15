Николай Цискаридзе почтил память Виктора Цоя и назвал его «феноменом российской рок-музыки»

15.08.2022
Артист балета и телеведущий Николай Цискаридзе почтил память покойного солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Он восхитился исполнителем в годовщину его смерти, пишет издание ФАН.
«Виктор Цой — феномен российской рок-музыки. Лидер рок-группы „Кино“, музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения», — написал артист балета в Telegram-канале.
Цискаридзе назвал смерть Цоя трагедией для страны. Но, добавил он, артист по-прежнему не забыт. По его словам, на улицах до сих пор можно увидеть надписи «Цой жив!».
Фото: скриншот