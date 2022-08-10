Сергей Соседов объяснил, почему Сергей Лазарев никогда не покорит Запад

В интервью «Украине.ру» телеведущий раскритиковал отечественных артистов, покинувших Россию в последние месяцы, и их попытки покорить западную сцену.





По его словам, российские музыканты никогда не завоюют популярность в западных странах только потому, что английский язык для них — не родной. Так, Сергей Лазарев выпустил несколько англоязычных песен, но это ничего не принесло.





«Никогда они не будут конкурентоспособными с английскими, американскими и другими исполнителями. Это же глупо, потому что вы не носители языка», — пояснил собеседник издания.





Критик отметил, что на Западе нужно конкурировать с очень многими местными певцами с хорошим и понятным языком, западным менталитетом, другой вокальной техникой. По его мнению, россияне могут конкурировать «только в том, чего там, на Западе, нет».





В этом вопросе главное — эксклюзив, подчеркнул Соседов. Именно по этой причине в мире ценят русский балет и отдельных музыкантов, певцов и танцовщиков. В пример он привел Людмилу Зыкину и ее 16 выступлений в США, состоявшихся в советское время. Она имела огромный успех благодаря тому, что пела на русском языке в сопровождении оркестра и представляла незнакомые для американской публики вокальную школу и репертуар, пояснил критик.





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