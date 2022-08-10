Захар Прилепин заявил о «сложном отношении» Федора Бондарчука к СВО

Писатель выразил уверенность в том, что режиссер не снимет фильм про нынешние события на территории Украины. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».





Захар Прилепин считает, что в РФ пока нет патриотического кино. В пример он привел вопрос, который задает людям, несогласным с его мнением. Писатель просит назвать «одного действующего режиссера первого плана 40-50 лет, который готов снять кино про спецоперацию». Постановщик должен быть знаменитым, увенчанным премиями и т.п.





Пока его вопрос остается без ответа. Ведущий шоу Вячеслав Манучаров предложил Федора Бондарчука, но тоже не смог удовлетворить запрос общественного деятеля.





«Федор других позиций. Во-первых, он не высказывался. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что у него очень сложное отношение к этой теме», — ответил собеседник.





Прилепин прокомментировал и другой контраргумент — о том, что посвященные Великой Отечественной войне произведения появились гораздо позже самих событий. По его словам, фильмы, песни и книги начали выпускать уже в 1941-1942 годах.





«Немедленно на это начала вся государственная машина работать», — подчеркнул он.





Фото: скриншот / ютьюб