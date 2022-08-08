Режиссер Хотиненко встал на защиту уехавших из России артистов

Как считает режиссер, время расставит все по своим местам. Он напомнил, что в свое время и Александр Пушкин намеревался уехать из России. Кроме того, планировал переезд Михаил Булгаков, а некоторые произведения Николая Гоголя были созданы в Италии.





«И там же, в Италии, на Капри, находится огромная вилла, на которой жил и работал великий пролетарский писатель Горький», — отметил Хотиненко.





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