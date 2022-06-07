Netflix показал новый трейлер сериала «Обитель зла»

07.06.2022
Ролик по вселенной Resident Evil представили на Netflix Geeked Week и опубликовали на ютьюб-канале стриминга.
Действие «Обители зла» завязывается в 2022 году после событий игры Resident Evil: Village. В центре истории оказывается Джейд Вескер — дочь одного из главных антагонистов франшизы доктора Альберта Вескера. Он работает в обновленной корпорации Umbrella и участвует в создании нового лекарства от тяжелых заболеваний, которое содержит Т-вирус, инфицирование которым превращает людей в монстров.
Актерский ансамбль составили Элла Балински, Лэнс Реддик, Паола Нуньес и др. Шоураннером и сценаристом выступил Эндрю Дабб (Supernatural).
Премьера шоу назначена на 14 июля этого года. «Обитель зла» выйдет на Netflix.
Фото: кадр из трейлера сериала «Обитель зла»