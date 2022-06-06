Названа дата релиза анимационного сериала «Я есть Грут»

Главным героем истории станет малыш Грут, сообщается в соцсетях компании Marvel Entertainment.





Мультсериал «Я есть Грут» (I am Groot) по вселенной Marvel стартует 10 августа на стриминге Disney+. Он будет состоять из комедийных короткометражек.





В центре окажется Грут — один из персонажей комиксов и фильмов «Стражи Галактики». Подробности сюжета не раскрываются.





Героя озвучил актер Вин Дизель, голосом которого взрослый, подросток и малыш Грут говорит в кино. Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн выступил одним из исполнительных продюсеров мультсериала. По его словам, «Я есть Грут» не является частью «Саги Стражей».





Фото: кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 2»