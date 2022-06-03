Режиссер фильма «Трон: Наследие» раскрыл причины закрытия проекта

Триквел научно-фантастической истории «Трон» не вышел на фоне появления у студии Disney крупных франшиз Marvel и «Звездные войны», рассказал Джозеф Косински в интервью с Vulture.





«Трон: Наследие», ставший сиквелом кибер-панк-фильма «Трон» (1982) Стивена Лисбергера, вышел на экраны в 2010 году. Джозеф Косински, для которого фильм стал полнометражным режиссерским дебютом, разработал сценарий и сделал раскадровку к следующей ленте «Трон: Вознесение» (Tron: Ascension). Однако в 2015 году студия Disney закрыла проект.





По мнению режиссера, к этому могло привести появление дорогостоящих проектов — супергеройской франшизы «Марвел» и научно-фантастической франшизы Star Wars.





«К 2015 году "Дисней" стал другим. Когда я делал "Трон: Наследие", у них не было Marvel, не было "Звездных войн". Когда у вас появляются другие вещи, имеет смысл вложить свои деньги в известную собственность, а не в странного студента-искусствоведа», — рассказал постановщик.





В этом году он представил боевик «Топ Ган: Мэверик», который уже на старте проката показал кассовый успех.





Фото: кадр из фильма «Трон: Наследие»