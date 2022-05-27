Киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука вернется в прокат

27.05.2022
В этом году на широких экранах вновь появится экранизация романа Льва Толстого 1965-1967 годов, сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм».
В кинотеатрах покажут отреставрированную версию «Войны и мира» с восстановленными изображением и звуком. Дата выхода фильма-эпопеи в четырех частях в повторный прокат пока не названа.
2 июня планируют начать показы фильма-катастрофы Александра Митты «Экипаж» (1979), который зрители увидят после полной цифровой реставрации.
В августе к 85-летию режиссера Андрея Кончаловского при поддержке Минкультуры РФ в повторный прокат выпустят его драму «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967) с Ией Саввиной в главной роли.
26 мая в прокат выпустили лирическую комедию Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» 1964 года.
Фото: Pixabay