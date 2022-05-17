Жанна Агузарова вернется на сцену впервые за семь лет

«Королева рок-н-ролла» выступит на музыкальном фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале проекта.





Певица, экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова выйдет на сцену 12 июня.





«Выступление Жанны на Stereoleto станет первым за семь лет», — отмечается в посте организаторов.





«Стереолето» пройдет 12 и 13 июня в «Севкабель Порту». В лайн-апе 21-го фестиваля значатся Shortparis, Манижа, Леонид Агутин, «Секрет», Найк Борзов, Парнишка, АлоэВера, Dead Blonde, Lucidvox, Каста, «Видеокассета твоих родителей» и многие другие музыканты.





Фото: Рixabay