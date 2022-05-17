Юбилейный фестиваль Ильдара Абдразакова состоится в шести городах России

Москва, Владивосток, Сургут, Ханты-Мансийск, Красноярск и Норильск примут концерты V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, который состоится с 2 по 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей маэстро.

«V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет с 2 по 19 сентября 2022 года в шести российских городах. После торжественного открытия 2 сентября в Москве фестиваль впервые побывает во Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске и Норильске», — рассказали организаторы.





Помимо концертов, в программу фестиваля войдут мастер-классы для молодых вокалистов во Владивостоке, Ханты-Мансийске и Красноярске.





Фото: Pixabay