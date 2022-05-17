Студия Pixar анонсировала новый мультфильм о четырех стихиях

Следующим проектом станет полнометражный анимационный фильм «Элементаль» (Elemental). Концеп-арт и детали представлены на портале IGN.





Новая история развернется в городе, где живут элементали, представляющие собой разные стихии. Действие будет развиваться вокруг девушки-огня Эмбер и парня-воды Вейда, которые начинают понимать, что у них есть много общего, несмотря на противоположность стихий.





Режиссером мультфильма станет Питер Сон («Хороший динозавр»).





Премьера Elemental назначена на 16 июня 2023 года.





Фото: Рixabay