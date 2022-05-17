Российский фонд культуры объявляет второй конкурс творческих проектов волонтерской деятельности в сфере культуры

17 мая 2022 года Российский фонд культуры объявляет второй конкурс творческих проектов добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».





Претендентами на грант станут добровольческие (волонтерские) некоммерческие организации. Конкурс проводится по следующим направлениям:





— в сфере культурного наследия народов Российской Федерации;





— в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;





— содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры;





— развитие добровольчества в учреждениях культуры.









Мероприятия проектов должны осуществляться на территории Российской Федерации.





Ознакомиться с более подробной информацией и конкурсной документацией можно на официальной площадке OOГО «Российский фонд культуры» https://konkurs.rcfoundation.ru.





ООГО «Российский фонд культуры» — общероссийская общественно-государственная организация в сфере культуры и искусства. При поддержке фонда были созданы десятки новых региональных музеев, проведены более 4500 всероссийских выставок, фестивалей, концертов и конкурсов; изданы уникальные книги; учреждены периодические издания во многих регионах страны. Обширная региональная сеть филиалов и представительств позволяет проводить культурную и просветительскую деятельность фонда на всей территории Российской Федерации. Ежегодно фонд выделяет гранты в различных направлениях искусства, поддерживая театральную, издательскую, музыкальную и просветительскую деятельность. Российский фонд культуры является оператором культурно-просветительских программ для школьников национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди».









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