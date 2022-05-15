Фестивальный центр в «Ясной Поляне» достроят к 200-летию Толстого

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области планируют достроить многофункциональный фестивальный центр и фондохранилище к празднованию 200-летнего юбилея Льва Толстого в 2028 году, сообщает ТАСС.

«Музей мечтает достроить объекты, которые были начаты, строительство которых прервалось в 2019 году», – рассказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. «Это фондохранилище, объекты, которые очень нужны музею, многофункциональный фестивальный центр, где можно будет проводить кино- и театральные фестивали с большим залом, потому что сегодня музей вынужден проводить все это под открытым небом», – рассказал он.

Толстой выразил надежду, что объекты могут полноценно заработать раньше 2028 года. Говоря о предстоящем праздновании 200-летия классика, советник президента РФ отметил, что к нему присоединятся «все толстовские места в разных регионах».

«В оргкомитеты войдут руководители тех регионов, где есть связанные с биографией Толстого исторические места: Татарстан, Казань, где Лев Николаевич учился и жил в детско-юношеские годы, Чечня, Дагестан, Самара. Естественно, Тульская, Орловская и Московская области, Москва, Санкт-Петербург – все регионы и музеи Толстого существующие», – рассказал он.

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