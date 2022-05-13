Выпускники творческих вузов представят свои дипломные работы

13.05.2022
С 19 мая по 5 июня в Москве пройдет Всероссийская декада выпускников творческих вузов, сообщили в Минкультуры РФ.
Актеры, артисты балета, музыканты, кинематографисты и художники покажут свои работы по пяти направлениям — театральное, хореографическое, музыкальное, кинематографическое и художественное искусство.
В рамках декады выпускники смогут показать дипломные спектакли и фильмы, отчетные концерты, хореографические работы и художественные произведения потенциальным работодателям. Кроме того, для них пройдут мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия.
Проект нацелен на повышение кадрового потенциала учреждений культуры России, популяризацию творческих профессий и повышение качества образования в этой сфере.
Фото: pixabay