Драмтеатр в Чите откроет обновленный фасад 9 Мая

06.05.2022
Забайкальский краевой драмтеатр им. Н.А. Березина готовится к открытию реконструированного фасада здания, сообщается на официальном портале региона.
В День Победы забайкальские артисты выступят у обновленного после масштабной реконструкции фасада здания драмтеатра.
Артисты Забайкальской драмы исполнят военные песни «Темная ночь», «Батя», «Тучи в голубом» и др. Театр кукол представит спектакль «Петрушка на войне». Коллективы региона выступят с творческими номерами.
В Забайкалье в честь 77-летия Великой Победы запланировано более 26 тысяч мероприятий, которые охватят свыше полутора миллионов зрителей.
Фото: Рixabay