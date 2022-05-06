Спецпоказ «Первого Оскара» состоится в Музее кино в Москве

Новую военную драму режиссера Сергея Мокрицкого бесплатно покажут накануне Дня Победы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





7 мая в 15:00 в Зале имени А.А. Ханжонкова состоится показ фильма «Первый Оскар» с Тихоном Жизневским, Антоном Момотом и Дарьей Жовнер в главных ролях.





О создании кинокартины расскажет один из авторов сценария Юрий Ненев, о подборе материалов для нее — хранительница фонда кинотехники и предметно-мемориального фонда Музея кино Эмма Малая.





После просмотра зрители смогут осмотреть постоянную экспозицию «Лабиринт истории», в которой представлен первый советский «Оскар». Награду в 1943 году получила доклента «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова. Ее съемки проходили с октября 1941-го по январь 1942 года в военных условиях.





Для посещения кинопоказа потребует регистрация. Для маломобильных граждан на ВДНХ работает «Социальное такси» (+7 (916) 494-89-86).





Фото: кадр из фильма «Первый Оскар»