Приквел антиутопии «Голодные игры» выйдет в 2023 году

29.04.2022
Киностудия Lionsgate анонсировала дату релиза «Баллады о певчих птицах и змеях» на фестивале CinemaCon, сообщил The Hollywood Reporter.
Премьера «Баллады о певчих птицах и змеях» на больших экранах запланирована на 17 ноября 2023 года.
Фильм основан на одноименном романе американской писательницы Сьюзен Коллинз, ставшем приквелом к ее трилогии «Голодные игры». Книга вышла в 2020 году.
Согласно синопсису, постапокалиптический фильм представит историю молодого Кориолана Сноу задолго до того, как он становится тираном-президентом Панема. Он видит возможность изменить судьбу, когда его выбирают наставником Люси Грей Бэйрд, участницы Х Голодных игр из бедного Дистрикта 12.
Режиссером фильма выступит Френсис Лоуренс («Сойка-пересмешница. Часть 2»). Актерский состав проекта пока не раскрывается.
Фото: Рixabay