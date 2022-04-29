Ана де Армас возглавит каст спин-оффа «Джона Уика»

29.04.2022
Кубино-испанская актриса сыграет главную роль в экшне «Балерина». Об этом стало известно на презентации студии Lionsgate на CinemaCon, пишет Comic Book.
Кто сыграет в предстоящем экшн-триллере вместе с Аной де Армас («Бегущий по лезвию 2049», «Глубокие воды»), пока не сообщается. Производство фильма стартует этим летом.
Режиссером «Балерины» выступит Лен Уайзман, известный по серии темного фэнтези «Другой мир». Сценарий разработает Шэй Хаттен («Джон Уик 3»). Чад Стахелски, снявший четыре «Джона Уика», займется продюсированием проекта.
Помимо «Балерины», разрабатывается сериал-приквел экшн-франшизы с Киану Ривзом «Континенталь», который расскажет историю знаменитых отелей.
Фото: кадр из фильма «Глубокие воды»