Бахрушинский музей запустил онлайн-проект «Фронтовые дороги театра»

29.04.2022
Виртуальная выставка рассказывает об актерских фронтовых бригадах, жизни и работе музея в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Минкультуры РФ.
В экспозицию вошли документы из фондов Бахрушинского музея — черновые записи бесед сотрудников музея с актерами, дневники фронтовых бригад, документальные свидетельства участников войны (Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника, Константина Лисицына и др.).
Зрители могут «перелистать» записи артистов, прочитать отзывы бойцов, посмотреть вырезки из газет, фотографии, зарисовки на полях и рисунки фронтовых выступлений театральных бригад, афиши и эскизы декораций к постановкам военных лет.
Выставка познакомит с фронтовым репертуаром — стихами, песнями, частушками, сценками, отрывками из пьес классиков, танцами. Зрители увидят пьесы «Так и будет» К. Симонова, «Накануне» А. Афиногенова, «Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Сталинградцы» Ю. Чепурина и др. Еще один раздел посвящен выставочной деятельности Бахрушинского музея в годы войны.
Особое место в проекте занимает «Дневник театра на фронте», подготовленный сотрудниками Театрального музея им. А.А. Бахрушина на основе блокнотов, которые вручались всем отправлявшимся на фронт театрам и артистическим бригадам. В музее сохранилось более 70 дневников из 253.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ