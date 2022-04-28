Сенегал примет первую зарубежную сессию «Школы Иннопрактики и Русских сезонов»

Художественный проект пройдет в Дакаре и объединит 16 живописцев и скульпторов из семи стран Африки. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.





С 2 по 13 мая в столице Сенегала состоится первая зарубежная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов», подготовка к которой велась с 2021 года. Программа пройдет при поддержке Национальной школы искусств Сенегала.





«Это долгожданный проект, который продолжает традиции международного сотрудничества и раскрывает высокий потенциал культурного обмена между Россией и Африкой. У каждого участника есть уникальная возможность познакомиться с разнообразием художественной жизни России, увидеть широкий диапазон творческих подходов в искусстве. Уверена, что это знаковое мероприятие станет настоящим праздником для всех создателей и ценителей прекрасного, откроет миру новые имена», — сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.





На сессии в Дакаре соберутся 16 художников и скульпторов из Камеруна, Гвинейской Республики, Бурунди, Сенегала, Туниса, Республики Конго и Демократической Республики Конго. Они пройдут обучение под руководством четырех преподавателей Академии художеств им. Ильи Репина (Петербург).





Программа включает лекции по истории и основам русской живописной и архитектурной школы и практические занятия. На протяжении двух недель участники будут создавать произведения на тему сессии: «Творчество объединяет: сохраняя глобальные ценности». Итогом программы станет квалификационная работа, которую представят на выставке в Дакаре.





По словам директора проекта «Русские сезоны» Алексея Лебедева, на участие в сессии поступило более 100 заявок от молодых художников и скульпторов, готовых «открыть для себя мир русского искусства».





В дальнейших планах «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» — художественная сессия в Академии художеств имени Ильи Репина в Петербурге (2-23 июня) и хореографическая сессия в Академии танца Бориса Эйфмана (6-26 июля, Петербург). Проект завершится фестивалем «Глобальные ценности» в Севастополе.





Фото: Рixabay