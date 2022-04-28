Пионер электронной музыки Клаус Шульце умер в 74 года

Один из основателей Берлинской школы электронной музыки, композитор и музыкант скончался 26 апреля, сообщил директор его лейбла SPV Фрэнк Уле.





«Мы будем скучать по хорошему другу и одному из самых влиятельных и важных композиторов электронной музыки, человеку убеждений и выдающемуся артисту», — говорится в сообщении Фрэнка Уле.





Клаус Шульц (1947-2022) родился в Берлине, начал заниматься музыкой с конца 1960-х годов. За более чем полувековую карьеру выпустил свыше 60 альбомов. Был одним из первых участников Tangerine Dream и Ash Ra Tempel, сотрудничал со Стивом Уинвудом, Майклом Шривом, Лизой Джеррард и другими исполнителями. Последний сольный альбом композитора и музыканта выйдет в июне.





Фото: Рixabay