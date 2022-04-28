Мариинский театр представит выставку работ мастера балетной фотографии Перельмутера

Мариинский театр откроет 28 апреля выставку избранных работ мастера балетной фотографии Валентина Перельмутера. Он снимал жизнь этого театра в течение 20 лет, пишет ТАСС.

«Ленинградский фотограф Валентин Перельмутер посвятил съемке балетной труппы Кировского (ныне Мариинского) театра с конца 1970-х годов два десятка лет. Сотрудничество с артистами было удивительным по открытости и взаимному доверию: находясь внутри балетного сообщества, Перельмутер пользовался неограниченными возможностями для съемки. Героями его фоторабот стали звезды тех лет — Ирина Колпакова, Галина Мезенцева, Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ульяна Лопаткина, Фарух Рузиматов, Константин Заклинский, а также артисты кордебалета», — рассказали в пресс-службе театра.





Работы Перельмутера показывали на выставках в Лондоне и Париже. Его произведения находятся в собрании Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.





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