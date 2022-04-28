Мариинский театр представит выставку работ мастера балетной фотографии Перельмутера

28.04.2022

Мариинский театр представит выставку работ мастера балетной фотографии Перельмутера

Мариинский театр откроет 28 апреля выставку избранных работ мастера балетной фотографии Валентина Перельмутера. Он снимал жизнь этого театра в течение 20 лет, пишет ТАСС.

«Ленинградский фотограф Валентин Перельмутер посвятил съемке балетной труппы Кировского (ныне Мариинского) театра с конца 1970-х годов два десятка лет. Сотрудничество с артистами было удивительным по открытости и взаимному доверию: находясь внутри балетного сообщества, Перельмутер пользовался неограниченными возможностями для съемки. Героями его фоторабот стали звезды тех лет — Ирина Колпакова, Галина Мезенцева, Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ульяна Лопаткина, Фарух Рузиматов, Константин Заклинский, а также артисты кордебалета», — рассказали в пресс-службе театра.

Работы Перельмутера показывали на выставках в Лондоне и Париже. Его произведения находятся в собрании Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.

Фото: Pixabay