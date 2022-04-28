Министр культуры региона Виталий Попов рассказал о развитии музейной сферы в рамках реализации нацпроекта «Культура» на заседании областного правительства, прошедшем 26 апреля. Об этом сообщает 7info.





По его словам, в Рязанской области насчитывается 60 музейных объектов разных форм принадлежности и тематической направленности. За последние пять лет фонды увеличились на 20 тысяч предметов. Ежегодная посещаемость — более 850 тысяч человек.





В 2022 году на развитие музеев Рязанской области выделено 239 млн рублей в рамках реализации областной программы, нацеленной на комплексное решение проблем в этой сфере. Средства направят на сохранение нескольких объектов культурного наследия.





В рамках нацпроекта «Культура» предусмотрено обновление музеев в сельской местности и малых исторических городах. Почти 44 млн рублей из федерального бюджета выделено на капремонт Музея М. Д. Скобелева в Александро-Невском районе, Желанновского, Шиловского, Сараевского и Спасского краеведческих музеев. В 2023 году запланированы работы еще на пяти музейных объектах. Также утвержден список из 12 музеев для технического оснащения. На эти цели предусмотрено около 60 млн рублей из федеральной казны.





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