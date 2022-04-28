«Горький fest-2022» начал прием заявок на конкурсную программу

28.04.2022

«Горький fest-2022» начал прием заявок на конкурсную программу
С 28 апреля принимаются заявки на участие в конкурсе VI Фестиваля нового российского кино. Об этом в Telegram сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

С 23 по 29 июля в Нижегородской области пройдет VI Фестиваль нового российского кино «Горький fest». Тема фестиваля в этом году — 30-летие нового российского кинематографа.

«Команда Михаила Пореченкова и Оксаны Михеевой подготовила насыщенную повестку. Планируется и традиционный конкурс фильмов, и ряд спецпрограмм», — отметил глава региона.

Посетителей ждут кинопоказы на открытых площадках, мастер-классы и встречи с артистами.

Заявки на участие в конкурсе «Горький fest» принимаются до 15 июня.

Фото: Рixabay