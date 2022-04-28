Сезон народных праздников стартует в Музее деревянного зодчества в Суздале

В Год культурного наследия народов России Владимиро-Суздальский музей-заповедник возрождает праздничные традиции, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Сезон народных праздников стартует 1 мая в Музее деревянного зодчества в Суздале (входит во Владимиро-Суздальский музей-заповедник).





В этот день впервые в музее пройдет программа «Игры на Красную горку».

На площадках будет звучать народная музыка, пройдут игры, шуточные катания крашеных яиц, хороводы, мастер-классы, а также ярмарка народных ремесел, где представят изделия мастеров Владимирской области.





С мая по август посетители смогут путешествовать по миру русской деревни и ее праздникам. Каждые выходные их ждут игры, хороводы, обрядовые зарисовки, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы и ярмарка изделий народных умельцев.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ