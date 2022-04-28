Эндрю Гарфилд объявил о приостановке актерской карьеры

Актер, получивший признание после дилогии «Новый Человек-паук» и мюзикла «Тик-так, бум!», уйдет в творческий отпуск. Об этом он сообщил в интервью Variety.





По словам Эндрю Гарфилда, он хочет отдохнуть после активного рабочего сезона, а также переосмыслить важные вопросы.





«Мне нужно перенастроиться и переосмыслить то, чем я хочу заниматься дальше, кем я хочу быть; и просто немного побыть обычным человеком. Потому что сезон наград — это та еще встряска в стиральной машине», — сказал 38-летний артист.





Ранее вышли несколько фильмов с участием Гарфилда, которые были номинированы на разные награды: «Глаза Тэмми Фэй», «Тик-так, бум!» и «Человек-паук: Нет пути домой». 28 апреля на Hulu стартует сериал «Под знаменем небес» с Гарфилдом в главной роли. За роль в мюзикле «Тик-так, бум!» Эндрю Гарфилд получил «Золотой глобус».





Фото: кадр из фильма «Тик-так, бум!»