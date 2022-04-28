Музей андерграунда открылся в Екатеринбурге

В основу музейного собрания легли произведения из частной коллекции бизнесмена Павла Неганова, сообщает 66.RU.





В Музее андерграунда представлены более 1 тысячи работ советского неофициального искусства, начиная с 1960-х годов, — от московских концептуалистов до наивных художников.





Павел Неганов начал собирать коллекцию 20 лет назад с «топовых» художников Екатеринбурга, а затем познакомился с работами из андерграундной среды, которая «затянула своей нестандартностью подачи». Об этом он рассказал изданию.





Выставочное пространство Музея андерграунда разделено на четыре зоны: Свердловский, Ленинградский и Московский залы — по географии представленных работ, а также Зал временных выставок.





В зале Свердловского андерграунда представлены произведения Ры Никоновой (Анны Таршис), Сергея Сигея, Валерия Дьяченко, Феликса Волосенкова и др. Это представители «Уктусской школы», с которой в 1960-е годы началось неформальное искусство на Урале, отметил Неганов. В этом зале также собраны работы Старика Б.У.Кашина (Евгения Малахина), Евгения Арбенева и др.





В зале Ленинградского андеграундного искусства можно увидеть работы представителей школ Стерлигова, Сидлина, «арефьевского круга». В Московском зале экспонируются произведения участников Манежной выставки 1962 года, где показывали работы художников школы Белютина.





В Зале временных выставок планируют обновлять экспозиции каждый месяц. Сейчас в нем представлены картины и стихи Валерия Гаврилова, а также стихотворение его супруги Зинаиды Гавриловой.





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