В Москве начала работать фотовыставка в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне

«Главархив Москвы открыл уличную выставку, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены снимки военных корреспондентов, которые запечатлели повседневную жизнь бойцов Красной армии на передовой линии фронта. Выставка будет работать до 30 июня, посмотреть ее можно по адресу: улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1. Вход на экспозицию свободный», — рассказал собеседник агентства.





Кроме уличных стендов, выставку можно увидеть онлайн в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».