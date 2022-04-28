В Улан-Удэ пройдет концерт памяти дирижера Валерия Галсанова

Мероприятие состоится в рамках проекта «Гастроли лауреатов всероссийских и международных музыкальных конкурсов в регионах России», сообщается в телеграм-канале Росконцерта.





7 мая на сцене Бурятского театра оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова в Улан-Удэ дадут концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств России, дирижера Валерия Галсанова.





В программе вечера — Первый концерт для фортепиано с оркестром Л. Бетховена, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром П.И. Чайковского, арии из опер Дж. Верди и Ф. Легара. Программа подготовлена под руководством сына Валерия Галсанова — Александра Галсанова.





В мероприятии примут участие Симфонический оркестр акима Восточно-Казахстанской области (Казахстан), художественный руководитель и главный дирижер — Александр Галсанов, а также солисты — пианист Александр Мельников, виолончелист Александр Рамм, сопрано Мария Мотолыгина. Все музыканты являются лауреатами одного из самых престижных в мире музыкальных состязаний — Международного конкурса им. П.И. Чайковского.





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