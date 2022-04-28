В Екатеринбурге показали более 1 000 работ мастеров на открытии Музея андеграунда

Более 1 000 работ мастеров советского андеграунда из частного собрания уральского бизнесмена Павла Неганова, а также работы современных художников с мировым именем, в том числе работы Оскара Рабина, Виктора Пивоварова и Сергея Бугаева, показали на открытии нового Музея андеграунда в Екатеринбурге в среду, пишет ТАСС.





«Впервые на одной площадке так широко представлено искусство советского художественного андеграунда — и столичные, и провинциальные. Главная гордость — это экспозиция свердловского андеграунда, который имеет свою яркую историю, это несколько поколений художников. При этом, уникальность экспозиции заключается еще в том, что екатеринбуржцы и гости города смогут увидеть искусство московского и ленинградского андеграунда», — сказала на открытии музея главный искусствовед Татьяна Жумати.





Музей создан на основе частной коллекции Павла Неганова — известного уральского бизнесмена, который собирал произведения художников на протяжении 15 лет.





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