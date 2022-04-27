Минкульт предложил ввести гранты для народных и фольклорных коллективов

В России могут быть введены гранты для народных и фольклорных коллективов. Об этом на первом заседании оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России сообщила министр культуры России Ольга Любимова, пишет «Культуромания».

«По аналогии с грантами правительства РФ для театров и академических музыкантов мы предлагаем впервые учредить гранты для народных и фольклорных коллективов, на поддержку национальных культур народов России», — сказала Любимова.





Она добавила, что эта мера поддержки станет регулярной с 2023 года.





Фото: Минкультуры