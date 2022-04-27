На аукционе Christie’s представили провисевшую 40 лет в Белом доме картину

Картину американского и немецкого художника Эмануэля Лойце «Вашингтон переправляется через Делавэр» (1851), которая на протяжении 40 лет висела в приемной Западного крыла Белого дома, выставили на торги. Они пройдут 12 мая. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Организаторы аукциона считают, что полотно будет продано за $15-20 млн.





«Картина „Вашингтон переправляется через Делавэр“ — культурный феномен, отсылки к которому встречаются повсюду, в том числе в журнале The New Yorker и в мультсериале „Симпсоны“. Это культовое полотно будет представлено на аукционе Christie’s 20th Century Evening Sale в мае и даст потенциальным покупателям возможность вблизи посмотреть на изображение события, которое определило судьбу Америки», — отмечается на сайте Christie’s.





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