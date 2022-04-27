В киносети «Москино» состоится программа в честь 100-летия со дня рождения Этуша

Специальная программа в честь 100-летия со дня рождения актера Владимира Этуша состоится 6 мая в киносети «Москино». Об этом сообщили в пресс-службе киносети.

«Шестого мая в кинотеатрах „Москино“ пройдут показы „Синематека: Владимир Этуш“, посвященные 100-летию со дня рождения актера, мастера острохарактерных и комических ролей. В программе — незаслуженно забытое кино взросления „Мужской разговор“, сказка-притча „Тень“ по пьесе Евгения Шварца и комедия „Неисправимый лгун“ про честного и доброго парикмахера Тютюрина, помогающего всем, кто попал в беду», — рассказали в пресс-службе.





Первый сеанс состоится в «Москино Салют». Там пройдет показ фильма «Неисправимый лгун». Подробная кинопрограмма размещена на официальном сайте «Москино».





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