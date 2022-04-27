Музей Брянского машзавода показал 50 предметов времен Николая II

Корпоративный музей Брянского машиностроительного завода (БМЗ) подготовил экскурсионную программу и выставку, посвященную визиту Николая II на предприятие в XX веке, сообщила ТАСС директор музея Наталья Новикова.

«Мы запустили мультимедийный проект для широкого круга наших гостей, он готовился к годовщине приезда императора в апреле 1915 года. На выставке представлено около 50 подлинных предметов, в том числе документы и фотографии. Работа проводилась в архивах Брянска, а также с видеоматериалами в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске», — рассказала Новикова.





Император Николай II 20 апреля 1915 года посетил поселок Бежица и Брянский завод, где выполнялся государственный военный заказ.





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