Во дворце-музее в Тульской области начала работать выставка к 260-летию рода графов Бобринских

Порядка 100 экспонатов из Государственного Эрмитажа и некоторых других музеев показали в Богородицком дворце-музее в Тульской области к 260-летию рода графов Бобринских. Об этом рассказала ТАСС директор дворца-музея Марина Жерздева.

В число экспонатов вошли пять картин, которые ранее принадлежали Бобринским и последние почти 100 лет находились за пределами их бывшей усадьбы.





«На нашей выставке „Вокруг Бобринских“ впервые показаны пять картин Леандро Бассано из цикла „Двенадцать месяцев“, эти картины когда-то украшали стены парадной лестницы богородицкого дворца, у Бобринских были национализированы после октябрьских событий 1917 года. <...> Через почти 100 лет эти картины впервые попали „домой“ из Тульского музея изобразительных искусств, где они хранятся. Всего на выставке представлено около 100 экспонатов, в том числе предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии представителей рода и личные документы», — сказала Жерздева.





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