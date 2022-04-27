Опубликован второй трейлер киноадаптации «Чип и Дейл спешат на помощь»

Walt Disney поделилась новым роликом по фильму, основанному на одноименном мультсериале. Видео доступно на официальном ютьюб-канале кинокомпании.





Премьера приключенческой комедии «Чип и Дейл спешат на помощь» назначена на 20 мая 2022 года на стриминговом сервисе Disney+. Фильм станет сиквелом анимационного сериала, выходившего в 1989-1990 годах.





По сюжету Чип, Дейл и другие герои живут в наше время в США. В прошлом они снимались в популярном детективном сериале, после закрытия которого их дороги разошлись. Чип работает страховым агентом, а Дейл старается оставаться популярным, для чего сделал «CGI-операцию». Звонок от старого друга все меняет — Чип и Дейл снова объединяются, чтобы спасти его — не в сериале, а в реальной жизни.





Чипа озвучил Джон Малейни, Дейла — Энди Сэмберг, Гайку — Тресс Макнилл (ее голосом говорили Чип и Гайка в оригинальном сериале), Рокфора — Эрик Бана, Вжика — Кори Бёртон, озвучивший Дейла и Вжика в мультсериале. В актерский состав также вошли Дж. К. Симмонс, Сет Роген и др.





Фото: кадр из трейлера фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»