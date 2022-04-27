Редкий кактус похитили из Ботанического сада Петра Великого в Петербурге

Вместе с растением утрачена возможность размножения Astrophytum capricorne, говорится в Telegram-канале Ботанического сада БИН РАН.





Пропажу астрофитума сотрудники обнаружили 24 апреля по окончании выставки «Мир суккулентов. Красота и целесообразность». На ней были представлены редкие растения из закрытой фондовой оранжереи.





В Ботаническом саду было всего два Astrophytum capricorne с белым крапом на эпидермисе, происходящих из разных источников. У сотрудников были большие планы на растения.





«Мы надеялись, что сможем опылить их при одновременном цветении и получить семена. Семенами мы щедро делимся с другими ботаническими садами, как в России, так и за рубежом. <...> Возможность опыления утрачена, потому что кто-то решил, что ему наш кактус нужнее, и не погнушался его похитить», — приводятся в посте слова куратора выставки.





В Ботсаду отметили, что проводят выставки с 2010 года и впервые столкнулись с кражей. Сотрудники призвали вернуть астрофитум, который погибнет в чужих руках, а в Ботаническом саду — «получит шанс на долгую жизнь и размножение». Любое растение, растущее в саду, является предметом охраны, подчеркнули в учреждении.





Фото: пресс-служба Ботанического сада БИН РАН