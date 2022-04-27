Более 200 мероприятий пройдет в Год культурного наследия народов России

План из 36 проектов и программу из 180 мероприятий представили 27 апреля на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия, сообщили в Минкультуры РФ.





Заседание оргкомитета возглавила вице-премьер России Татьяна Голикова. Участниками встречи стали министр культуры Ольга Любимова, замглавы Администрации президента Магомедсалам Магомедов, директор Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова, президент Союза национальных (народных) профессиональных творческих коллективов Джамбулат Магомедов и др.





«Главная цель нашего Года — это сохранение культурного наследия, духовных и даже нравственных традиций России и приумножение этих традиций, сохранение их для будущих поколений», — отметила Татьяна Голикова.





Ольга Любимова представила план основных мероприятий и программу Года культурного наследия. Участие в мероприятиях примут все регионы РФ, подчеркнула она.





«В этом заключается суть Года — представить всё многообразие культур народов, населяющих каждый уголок нашей огромной страны. При формировании программы очень важным для нас было учесть все отраслевые направления. Совершенно особым образом, конечно, звучит в этот год тема нематериального наследия: поддержка национальных культур, которые воплощены в фольклоре, промыслах и ремеслах, декоративно-прикладном искусстве. Вопросы их сохранения, популяризации — вот что важно сегодня», — сказала глава Минкультуры.





Тамара Пуртова представила официальную символику Года культурного наследия, а Джамбулат Магомедов рассказал о гастрольно-концертном проекте «Мы — Россия».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ