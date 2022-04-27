Зарисовки петербургского художника Андрея Бодрова покажут в Краснодаре

В Художественном музее имени Ф.А. Коваленко в столице Кубани открывается персональная выставка «Живая линия образа», сообщается на сайте учреждения.





В экспозицию включены графические зарисовки из путешествий петербургского художника Андрея Бодрова. Его работы отличаются монохромностью цветовой палитры и разнообразием техник. Большая часть рисунков выполнена сухой иглой. Художник также работает в монотипии и акватинте, пишет пастелью и графитным карандашом.





Андрей Бодров (род. в 1968 году) — уроженец Ленинграда, член Союза художников России, участник более 150 экспозиционных проектов, в том числе более 60 персональных выставок. Его работы хранятся в Русском музее и других российских галереях и музеях, в частных собраниях в России и других странах.





Выставка «Живая линия образа» работает до 15 мая. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.





Фото: Рixabay