В Петербурге открывается выставка «певца и летописца» Туниса Александра Рубцова

28 апреля в Михайловском (Инженерном) замке начнет работу экспозиция «Александр Рубцов», сообщили в пресс-службе Русского музея.





Выставка призвана восстановить память об «уникальном и неповторимом русском художнике», а также вернуть «по праву принадлежащее ему место в отечественном художественном пантеоне».





Александр Рубцов (1884-1949) с 1914 года жил и работал в Тунисе. После Первой мировой войны и революции 1917 года он не смог вернуться в Россию и остался в Северной Африке. Так он стал «певцом и летописцем» Туниса, рассказали в пресс-службе.





В экспозицию вошли более 60 живописных и графических работ разных лет из частной коллекции бизнесмена Меди Дусса. Посетители увидят пейзажи с Сахарой и Атласскими горами, храмами, гробницами и древними развалинами, а также портреты берберов, бедуинов, мавров.





Выставка продлится до 20 июня.





Фото: Александр Рубцов. Туггурт. Гробница всех царей. 1916. Предоставлено пресс-службой ГРМ