Музей электронной книги начал работать в Российской государственной библиотеке для молодежи

Торжественное открытие Музея электронной книги прошло в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ), пишет ТАСС.

Постоянная экспозиция музея охватывает многовековую эволюцию носителей информации и знания с древнейших времен до нынешнего века высоких технологий.





«Нам кажется, что президент России вчера предугадал наш сегодняшний день, подписав указ о десятилетии науки и технологий, — заявила директор РГБМ Ирина Михнова. — 25 апреля начинается десятилетие науки и технологии, 26 апреля мы, первые в библиотечной среде страны, открываем структуру, которая, с нашей точки зрения, полностью соответствует этой задаче».





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