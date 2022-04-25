В Москве завершила работу первая Всероссийская литературная мастерская

25.04.2022
Масштабный проект, в котором участвовали сразу 170 молодых писателей, сблизил и писательские поколения, и творческие союзы.
Мастерская — проект АСПИ (Ассоциации союзов писателей и издателей) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Начинающие литераторы из всех регионов страны — от Чукотки до Калининграда — четыре дня в Москве изучали писательское ремесло на семинарах известных российских писателей, знакомились с работой издательств и толстых журналов, участвовали в круглых столах.
Мастерская стала и первым значительным опытом солидарной работы для всех четырех, очень непохожих друг на друга писательских сообществ, вошедших в АСПИ: Союза писателей России, Союза российских писателей, Союзов писателей Москвы и Санкт-Петербурга.
«Это такая объединительная история, — говорит писатель Сергей Шаргунов, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей. — Какие-то разногласия оказались вторичными по сравнению с делом служения молодой русской литературе».
Девять участников Мастерской получили главный приз — возможность при помощи АСПИ и ПФКИ издать собственную книгу.