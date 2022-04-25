Документальный фильм «Хип-хоп Осетия» представили в Москве

Премьера ленты о зарождении рэпа на фоне разборок и войн прошла в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», сообщили организаторы.





Документальный фильм «Хип-хоп Осетия», созданный AzaProduction и KoalaProduction, представили кинокомпания SoskeyBro-s и Северо-осетинская академия кино.





Фильм основан на историях людей, стоявших у истоков осетинского хип-хопа. Героями документального повествования стали более 25 рэперов, в том числе Мэг, Гасан, JahFar, Mantana и др. Их рассказы выстраиваются в единую историю о том, «как можно посреди войн, нищеты, уличных разборок и бандитского произвола заниматься, несмотря на отсутствие технической базы, настоящим искусством, служащим объединению людей».





«В 90-е ребята из Осетии пробивали стену непонимания и скептицизма. Не забываем, что это — развал Советского Союза, хаос, одна война, вторая. В такой неспокойной обстановке у нас и началось зарождение хип-хоп-культуры. Лично для меня это настоящее чудо», — отметил автор проекта Людвиг Джиоев.





Режиссером картины выступил Заур Цогоев, оператор-постановщик и режиссер монтажа — Ахан Кудзиев. Генеральный продюсер — директор SoskeyBro-s Заур Соскиев. Исполнительным продюсером стала Инга Гамхиташвили.





Фото: Дмитрий Коробейников и Олег Акентьев