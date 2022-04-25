Программу «Пушкинская карта» могут продлить на десятилетие

25.04.2022
Программу «Пушкинская карта» для приобретения молодыми людьми билетов в учреждения культуры могут продлить на десятилетие, заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина на всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты».
Акция организована российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ.
«Более того, рассматривается на десятилетие его (проект. — прим. ТАСС) продлить», — заявила Малявина, отвечая на вопрос, будет ли программа продлена на 2023 год.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года.
Фото: сайт программы «Пушкинская карта»