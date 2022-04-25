Дирижер Павел Коган покинул МГАСО, который возглавлял с 1989 года

25.04.2022
Народный артист России ушел с поста художественного руководителя — главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), пишет «Интерфакс».
Павел Коган подал заявление об увольнении по собственному желанию в Минкультуры РФ, уточняет агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства. Причина решения не названа.
«Вместе с тем, несмотря на отсутствие руководителя, оркестр продолжает свою работу», — цитирует издание сообщение пресс-службы. Отмечается, что ранее дирижер отменил все концерты, запланированные с 24 февраля.
В министерстве подчеркнули, что объединять МГАСО с другим федеральным оркестром не планируется.
Павел Коган возглавил один из старейших оркестров страны в 1989 году. За более чем 30-летнюю историю сотрудничества он реформировал репертуар МГАСО, включив в него отечественные, европейские и американские сочинения. В следующем году Симфонический оркестр отметит 80-летие.
Фото: пресс-служба МГАСО