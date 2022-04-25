Режиссер «Тангейзера» Тимофей Кулябин ушел из «Красного факела»

25.04.2022
Постановщик покинул пост главного режиссера новосибирского театра, который занимал с 2015 года. Об этом НГС сообщили в пресс-службе учреждения.
Тимофей Кулябин уволился из Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» по собственному желанию, что связано с особенностями его нынешней работы.
«Не секрет, что в течение продолжительного времени режиссер работает над другими постановками вне театра "Красный факел". Понимая обстоятельства и учитывая формат такой проектной работы, Тимофей Александрович принял решение оставить пост в театре», — пояснили в пресс-службе.
Режиссер опубликовал в соцсетях пост с фотографией «Красного факела» и словами: «Навсегда. Мой».
За время работы в новосибирском театре Тимофей Кулябин поставил более десятка спектаклей, последним из которых стала «Дикая утка». Широкую известность получил после постановки оперы «Тангейзер» в НОВАТе, которая вызвала общественный резонанс. В отношении режиссера и тогдашнего директора Новосибирской оперы Бориса Мездрича завели административные дела, закрытые за отсутствием состава правонарушений.
Фото: Рixabay