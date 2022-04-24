На создание приквела «Игры престолов» потратили около 200 млн долларов

24.04.2022

На создание приквела «Игры престолов» потратили около 200 млн долларов

Телеканал HBO потратил на создание каждого эпизода сериала «Дома дракона» в среднем 20 миллионов долларов, сообщает «Культуромания».

Суммарно на создание первого сезона ушло порядка 200 миллионов долларов. На создание всего первого сезона «Игры престолов» было потрачено около 100 миллионов долларов.

Сюжет «Дома дракона» расскажет о событиях, которые произошли за 200 лет до описанных в «Игре престолов». В его основу лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о правлении династии Таргариен в Вестеросе, передает «Культуромания».

В главных роля в сериале «Дом дракона» сыграли Пэдди Консидайн, Эмма ДʼАрси, Мэтт Смит и другие актеры. Шоураннерами выступают Мигель Сапочник и Райан Кондал, работавшие над «Игрой престолов». Премьерный показ первого эпизода «Дома дракона» состоится на HBO Max 21 августа.

Фото: кадр из сериала