Советский и литовский режиссер Кястутис Марчюлинас умер в 60 лет

22 апреля на 61-м году жизни в Сеуле скончался Кястутис Марчюлинас, советский, литовский режиссер и актер, впоследствии ставший практикующим буддистским монахом и наставником, сообщается в социальных сетях и литовских СМИ.

Марчюлинас родился 14 сентября 1961 года в деревне Рамонай Каунасского района. Окончил студию Каунасского театра пантомимы в 1984 году, с 1982 по 1988 год был актером этого театра.

Участвовал в моноспекталях. Снялся в фильме режиссера Юозаса Явайтиса «Куда я пойду, когда умру».

В конце 80-х артист заинтересовался буддизмом, после чего в Каунасе стал учеником монаха До Ам Сунима. В 1999-м уехал в Южную Корею, в 2001-м дал обет и жил в монастырях.

Известен и своей просветительской деятельность – давал лекции и проводил семинары в Европе, Австралии и США. Опубликовал книгу «Письма с Драконовых гор».

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